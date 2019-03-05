Kayseri Şeker, pancar ekimini Niksar'dan başlattı

2019-20120 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için Kayseri Şeker'e ait Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Niksarlı çiftçiler Pancar tohumlarını toprak ile buluşturmaya başladılar.

Niksar Bölgesinde Ormancık Köyünden pancar ekicisi İsmail Şencer'in Baharın müjdecisi Cemre'nin 5 Mart'ta toprağa düşmesiyle birlikte Pancar tohumlarını toprak ile buluşturması, Cemre toprağa düştü pancar tohumları toprak ile buluştu diye yorumlandı.