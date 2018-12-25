Kayseri Şeker, pancar paralarını 25 Aralık'ta ödedi

Kayseri Şeker 16'ncı Çiftçi Meclis Toplantısı Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerindeki 12 bölgeden 250 çiftçi temsilcisinin katılımıyla Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.

Çiftçi Meclisinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerinin 2018-2019 kampanya dönemindeki üretmiş oldukları pancar bedellerinin 25 Aralık 2018 Salı gününden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Çiftçi Meclisinde, Kayseri Şeker Fabrikası ile Kayseri Pancar Kooperatifinin yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Birim Müdürleri,12 Bölge Müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve diğer yetkililer de hazır bulundular.Çiftçi Meclisine katılan çiftçiler öncelikle söz alarak bölgelerindeki çiftçilerin talep ve önerilerini bildirdiler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasında; 2018-2019 Yılı Şeker Pancarı Kampanya Döneminde Kayseri Şeker Fabrikasında 90 gün, Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 86 gün, Turhal Şeker Fabrikasında 82 gün olmak üzere başarılı bir kampanya gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür etti.

Başkan Akay; Kampanya süresi içerisinde üç fabrikada toplamda 2 Milyon 962 bin ton pancar işlemek suretiyle 424 bin ton şeker üretildiğini söyledi.Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; 2018-2019 kampanya dönemini Verimlilik yılı ilan etmiştik. Kampanya dönemimizde beklediğimiz verimlilik ve randımanda rekor sağlanırken,başlatmış olduğumuz randevulu söküm ve tesellüm uygulaması da başarılı bir şekilde uygulandı.Boğazlıyan ve Kayseri şeker fabrikalarına sevk edilen pancarların yüklenmesinde Maus uygulaması Geçen sene %50 seviyelerindeydi bu sene %60 seviyelerine yükseldi dedi.

Başkan Hüseyin Akay konuşmasında ayrıca; Kayseri Şeker'in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerinin 2018-2019 kampanya dönemindeki üretmiş oldukları pancar bedellerinin ise 25 Aralık 2018 Salı gününden itibaren ödenmeye başlanacağını müjdesini verdi.

Türkiye'de Pancar bedellerini 25 Aralık günü kampanya bitiminde alacak ilk çiftçilerin Kayseri Şeker'in çiftçilerinin olması çiftçi meclisine katılanlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Başkan Akay sözlerini şöyle tamamladı; Pancar ekicisi olan çiftçilerimiz çok zor şartlarda geçim mücadelesi veren insanlardır. Çiftçilerimiz bu parayı zor şartlarda kazanıyorlar. Bizim de çiftçilerimize bir sözümüz vardı ‘Alın terinizin karşılığını alın teriniz kurumadan ödeme gayreti içerisinde olacağız' diye. Şimdi sözümüzü yerine getirmek gayreti içerisindeyiz. Bu ödemeler, Kayseri Şeker'in aynı zamanda hangi noktaya geldiği gösteriyor. Güçlü bir Kayseri Şeker'in neler başaracağını gösteriyor. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz bu anlayış, ciddiyet, disiplin ve birlik beraberlik içerisinde işimizi sürdürdükten sonra bunların hepsi başarılacak işlerdir. Tabi öncelikle Cenab-ı Allah'a şükrediyorum, bu konuda yüzümüzü kara çıkartmadığı için.

Öte yandan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarına kampanya döneminde teslim edilen 2 Milyon 331 Bin ton pancar bedeli 672 Milyon TL olup pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemelerle pancar bedellerinin %65 lik kısmının önceden ödendiği ve geri kalan kısmı olan 233 Milyon TL' nin ise 25 Aralık tarihinden itibaren 3 gün içerisinde tamamının ödeneceği belirtildi.