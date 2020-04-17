Kayseri Şeker 'Pandoğa' ile bir ilke imza attı

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi Şirketi bir ilke imza atarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'de “Ari İşletme Belgesi” almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

Verilen belge nedeniyle bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Şeker'in aldığı bu belgenin Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere örnek teşkil edeceğini belirterek, “Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve hayvansal ürünlerin ihracatının sürdürülebilmesi için gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen hayvan hastalıklarından ari olarak üretim yapması amaçlanmaktadır. Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Pandoğa, Kayseri'de ilk “Hastalıktan Ari İşletme Belgesi” almaya hak kazanan işletmemizdir. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker'in faaliyet alanlarının tamamında olduğu gibi hayvancılık konusunda da sağlık, güven ve hijyen konularına fazlasıyla dikkat ettiğini belirterek, bunun bir göstergesi olarak Pandoğa Gıda Sanayi'nin bu belgeye hak kazanmasının oldukça gurur verdiğini söyledi. Başkan Akay, "Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile bu belgenin artık zaruri hale geldiğini de belirterek, “İşletmemizde bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il ve ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilmiş ve her iki hastalıktan menfi bulunan işletmemiz, “Hastalıktan Ari İşletme” sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu belgenin Kayseri'de ilk ve tek oluşu bizler açısından büyük gurur kaynağıdır. Kayseri Şeker'in insan ve hayvan sağlığına gösterdiği hassasiyetin, işine verdiği önemin, disiplinin ve çiftçisinin emanetine olan saygının bir göstergesidir. Bu sertifikanın çiftçimize, fabrikamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.