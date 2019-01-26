Kayseri Şeker, ‘Şekerin Geleceği' Çalıştayında

Tarım Orman Bakanlığı Şeker Dairesi organizasyonu ile 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük ‘Şekerin Geleceği' Çalıştayına Kayseri Pancar Kooperatifini temsilen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikasını temsilen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu ile Kayseri Merkez Bölge Müdürü Mesut Karabulut katıldılar.

Çalıştayda Kayseri Şeker adına Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez sunum yaptı. Canıtez sunumunda, Kayseri Şeker'in sektörün geleceğine ışık tutacak önerileri ve Kayseri Şeker tarafından şeker pancarı tarımını geliştirecek uygulamalara yer verdi.

Çalıştaydan, özelleştirme sonrası sektörde yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması konusunda önemli kararlar alması bekleniyor.