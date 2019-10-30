Kayseri Şeker Sivas'ta yem fabrikası ile süt işleme tesisinin de ortağı oluyor

Kayseri Şeker, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan SİVTAŞ tarafından Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde 29 Ekim'de temeli atılan yem fabrikası ile süt işleme tesisinin ortağı oluyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen törene; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas İl protokolü yanı sıra Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan, Vekili Halis Lektemur ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet'in 100. yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle iki fabrikanın temelinin atıldığını söyledi. Vali Ayhan, Sivas'ın geniş, bakir bir coğrafyası olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz tarımsal alanda olağanüstü destekler sağlamış durumda. Ancak buna rağmen daha derli toplu piyasayı regüle edecek, tarım sektörünü katalize edecek bir sistem kurmamız gerektiği ortaya çıktı. Ekiplerimiz ülkemizin çeşitli yerlerinde düşüncemize uygun farklı örnekleri incelediler. Neticesinde böyle bir şirket kurmamız gerekliliği ortaya çıktı. Biz bu heyecanımızı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile de görüşerek Sivas'a değer katan Kayseri Şeker'in de mutlaka bu sistem içerisinde yer alması gerektiği talebimizi ilettik. Onlar da bu heyecana bu hedefe kayıtsız kalmadılar ve bu sistem içerisine girmeyi kabul ettiler" dedi. Vali Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü;

"SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacaktır. Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma kuracağız. SİVTAŞ, özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal üretimde katalizör etkisi görecektir. Nasıl savunma sanayi milli ise, eğitimimiz milli ise, tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da kurduk, inşallah devam ettireceğiz."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşmasında; "Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde ülkemizin ihtiyacı olan en önemli husus üretmektir. Çiftçimize, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesime neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz anlayışıyla, ortak akılla, istişareyle ortaya çıkan bu durumda tarım ve hayvancılık sektörüne güç verecek, rol model olacak SİVTAŞ'ı kurduk. Sivtaş sektörün adete bir abisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında; "Sayın valimiz, Kayseri Şeker'in üretimde ve sözleşmeli tarımda Türkiye'de rol model çalışmalarının başarılı şekilde uygulamasını yakından takip ediyor. Dolayısıyla böyle rol model bir kuruluşun böyle bir işletmede yer almasının çiftçilerle birlikte iş yapmasının önemli bir katkı sağlayacak anlayışındalar. Biz de bu anlayışa samimiyetle katılıyoruz ve onun için de bu konuyu samimiyetle değerlendirdik ve Kayseri Şeker olarak bu oluşum içerisinde yerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri Şeker'in çalışma sahası içerisinde Sivas'ın önemli bir kısmı yer alıyor. Gemerek, Şarkışla Altınyayla'nın yanında şimdi Turhal Şeker Fabrikası ile beraber Yıldızeli, Zara ve Hafik Bölgesi ile Sivas'ın merkez köyleri de bizim çalışma alanımızın içerisine girdi. Dolayısıyla Kayseri Şeker olarak biz Sivas ile iç içeyiz. Biz buradaki çiftçilerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için bu güzide tesisin kurulmasında Kayseri Şeker olarak yer almak niyetiyle sayın valimiz ve belediye başkanımızın arzusu doğrultusunda buradayız. Projeler tamamlanınca Kayseri Şeker Fabrikası da bu kuruluşta yerini alacaktır. Bu temel atma töreni öncesinde sayın valimiz ve belediye başkanımızla heyetler halinde karşılıklı müzakerelerimiz oldu. Onlar çiftçilere hizmet verecek bir tarımsal işletmede Kayseri Şeker'in de yer almasını istediler. Biz de bu teklife ilgisiz kalmadık. Çünkü Kayseri Şeker, Orta Anadolu'da geniş bir coğrafyada faaliyet yürüten bir kuruluştur. Bu bölgede biz zaten binlerce çiftçimizle sözleşmeli üretim yapıyoruz. Çiftçilerimizin bütün faaliyetleri bizim için değerlidir. Bu bölgedeki çiftçilerimizin de şeker pancarı dışındaki üretim faaliyetlerinde rol almak ihtiyacı hasıl olunca yönetim kurulumuzda bu teklifler değerlendirildi. Hukuki formaliteler tamamlandıktan sonra bu oluşum içerisinde Kayseri Şeker de resmen ortak olarak yer alacak ve bu işletmeye destek verecektir dedi. Yapılan konuşmaların ardından yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı. Fabrikaların 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor."