Kayseri Şeker Yatırımda Hız Kesmiyor

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in yatırımda hız kesmediğini söyledi. Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası ile özelleştirmenin yüzakı olduğunu ifade eden Başkan Akay; ‘Tarımsal ve ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları çiftçilerimize yansıtmıyoruz, yatırımlarımıza ara vermiyoruz' dedi.

Kayseri Şeker, onbir ayın sultanı Mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla Büyük Kayseri Şeker Ailesi'ni geleneksel iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde dün akşam düzenlenen iftar yemeğine Sivas -Şarkışla ve Gemerek bölgesi çiftçileri katıldı. Büyük bir buluşmaya sahne olan iftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

‘Kayseri Şeker'i daha nasıl güçlü hale getiririz, çiftçilerimizin elinden daha fazla nasıl tutarız diye yönetim kurullarımızla, çalışanlarımızla gece gündüz gayret gösteriyoruz' diyen Başkan Akay konuşmasında daha sonra şu görüşlere yer verdi:

‘ÖRNEK YATIRIM VE UYGULAMALARA İMZA ATIYORUZ'

Büyük Kayseri Şeker Ailesi olarak biraraya gelmek için vesile kıldığımız geleneksel iftar programımızda bugünde Şarkışla ve Gemerek bölgesi çiftçilerimizle bir arada olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri Şeker olarak üretim ve istihdama katkı sağlayan örnek uygulamalara imza atıyoruz. Bir taraftan Turhal Şeker'i özelleştirme kapsamında Kayseri Şeker'e kazandırıp, başarılı bir şekilde işletirken diğer yanda da bölgelerimizde yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Yatırımlar konusunda bölgelerimiz arasında dengeli bir anlayış sergiliyoruz. Şarkışla'da lisansı depo ve bölge müdürlüğü hizmet binası yatırımımızdan sonra Ramazan ayının hemen öncesinde Gemerek'te de son derece modern bir besi çiftliğini hizmete açtık. Çiftçilerimize örnek olacak bir yatırım olmasının yanısıra üretim ve istihdam katkısı ile de bu yatırımımız son derece önem arz ediyor. Bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacak tesisimiz, çiftçilerimizin besi düvesi ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol üstlenecek.

ÇİFTÇİMİZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR

Son dönemlerde tarımsal ve ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları çiftçilerimize yansıtmamaya özen gösteriyoruz. Kayseri Şeker, özelleştirme kapsamında büyük bir yükün altına girerek bünyesine kattığı Turhal Şeker'i başarıyla işleterek özelleştirmenin yüzakı oldu. Kayseri Şeker yatırımlarını yaparken, çiftçisine olan sorumluluklarını da hiçbir şekilde aksatmadı. Gübre, tohum, mazot desteklerimizin yanısıra, Türkiye'de sadece Kayseri Şeker'in örnek uygulaması olan ‘Faizden Kurtarma Avansı'nı da kısa bir süre önce çiftçilerimize ödedik. Ayrıca bayram ve çapa avansı ile ilgili de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bayram Avansını bayramdan önce, çapa avansını da 12 Haziran itibariyle ödeyeceğiz. Kayseri Şeker'i daha nasıl güçlü hale getiririz, çiftçilerimizin elinden daha fazla nasıl tutarız bunun mücadelesini veriyoruz. Çiftçimizin ve çocuklarının geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da sizlerin duasıyla gerçekleştiriyoruz'