Kayseri Şeker yatırımlarıyla ülke ekonomisi ve tarıma can suyu vermeye devam ediyor

Kayseri Şeker'e ait Sivas'in Gemerek ilçesinde Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği hizmet açılışında Sivas Valisi Salih Ayhan; “Türkiye'ye ekonomik saldırıların olduğu bir dönemde onlara verilebilecek en güzel cevabın Kayseri Şeker gibi yatırımcı şirketlerin yeni tesisler kurmak suretiyle birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirerek üretim yapmak” dedi.

Kayseri Şeker'e ait Pandoğa şirketi tarafından Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği hizmete açılması törenine; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Sivas il ve ilçe protokolü, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer ile bölge çiftçileri katıldı. Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği'nin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan; "Bizleri en çok mutlu eden, bu şekilde üretim odaklı, herkesin yüzünün güldüğü, gülümsediği, heyecan duyduğu programlardır, açılışlar. Burada ocaklar tütecek, bereketli işler yapılacak, herkesin yüzü gülecek” dedi. Kayseri Şeker'in tarımda model olduğunu dile getiren Ayhan, "İş doğru ve emin insanların elinde olduğu zaman da güzel işler ortaya çıkmaktadır. Kayseri Şeker, hem çiftçisine güven veriyor, çiftçisinden emin bir şekilde ürününü alıyor hem de ürün aldığı bölgede bu şekilde projeler geliştiriyor. Türkiye'ye ekonomik saldırıların olduğu bir dönemde onlara verilebilecek en güzel cevap bu şekilde tesisler kurmak, birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirerek üretim yapmaktır. Bizim ülkemizin buna ihtiyacı var. Geniş bir coğrafyada hizmet veren Kayseri Şeker'in, objektif, eşit, adil bir şekilde bütün çiftçilerini kucaklaması da yönetimin bir hassasiyetinin, birlikteliğinin, beraberliğin, bu anlayışın ürünüdür. Bu bağlamda Gemerek'e kurduğu bu tesis yaklaşık 20 Milyon TL' ye mal olmuştur. Bu bölgeye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da yaptığı konuşmada; "Kayseri Şeker Fabrikasının yaptığı yatırımların ülke ve bölge ekonomisine sağladığı katkıları gördükçe çok gurur duymaktayım. Çünkü bu şirketin 80 bin ortağı, 22 bin civarında aktif pancar ekicisine verdiği emekleri görmek bizleri heyecanlandırıyor. Kayseri Şeker'in bütün faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Çünkü burası çiftçinin malı, çiftçinin alın teri, emeği, ürünüdür. 80 bin çiftçi Kayseri Pancar Kooperatifi dolayısıyla bu tesislerin tamamına ortaktır. Bu tesislere gözümüz gibi bakmalı ve muhafaza etmeliyiz. Kayseri Şeker; Kayseri, Pancar Kooperatifi üyelerinin bulunduğu Kayseri, Yozgat ve Sivas bölgelerine de katma değer üretebilecek yatırımlar yapmaya gayret ediyor. Fabrikalarında 400 bin ton civarında şeker üretebilen bir tesis İç Anadolu'nun güzide kuruluşlarından bir tanesidir. Aynı zamanda hayvancılıkla ilgili yaptığı faaliyetler de bir öncülük göstergesidir. Bu sayede pancar ekilen tarlaların münavebe yıllarında da yem bitkisi ekimi konusunda bir rehberlik yapacağına inanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker'e bağlı Pandoğa Şirketinin üçüncü çiftliğinin yedi ayda tamamlanarak Gemerek'te hizmete açıldığını belirtti. Başkan Akay; Gemerek- Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği Projesinin 174 bin metrekarelik alana sahip olduğunu ve tesisin 42 Bin metrekarelik alanına çiftlik, geri kalan bölümüne ise çiftlikteki hayvanlar için yem bitkisi ekimi yapılacağını belirtti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"İlk etapta tesisin ihtiyacı için bölge çiftçilerinden; sap balyası, silajlık mısır alımı yapıldı. Hizmete açılan tesisimiz, Gemerek ve çevresi için önemli bir yatırım olması yanında aynı zamanda rol model bir yatırım da olma özelliğini de taşımaktadır. Bir taraftan çiftçilerimizden alınacak yem bitkileri ile onların üretimlerine katkı sağlanırken diğer taraftan hayvancılık konusundaki modern uygulamalar da çiftçilerimize örnek teşkil edecektir. Zamanla, öncelik bölge çiftçilerimizde olmak üzere damızlık besi talepleri de karşılanacaktır. Böylece Gemerek bölgesine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Kayseri Şeker- Pandoğa şirketi 2017 yılı aralık ayında Pınarbaşı besi çiftliğinin hizmete girmesinden 16 ay sonra böyle bir tesisi de işletmeye açarak büyük bir başarı gerçekleştirmiştir. Pandoğa şirketimizin şu an itibariyle 50 Milyon TL olan sermayesinin tamamı Kayseri Şeker'e ait olup Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliğinde 795, Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği, İncesu Gebe düve çiftliği olmak üzere üç çiftlikte toplam 4 bin 37 Büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bilindiği üzere, 2018 yılı Temmuz ayından itibaren ülkemiz önemli bir ekonomik saldırının etkisindedir ve bu sebeple genel ekonomide olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe ve özelinde şeker sektöründe de pek çok problemler yaşanmasına rağmen Kayseri Şeker, 2018 yılında Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katma başarısı göstermenin yanında gücünü ortaya koyarak, ülkemizin geleceğine olan inançla, sektöre çiftçilerimize moral olacak bu yatırımları yapmaya devam etmektedir. Pek çok kuruluşun yatırımlardan kaçındığı bir ortamda Kayseri Şeker'in bu çabası ve başarısı umuyorum örnek alınacak ve takdir görecektir. Biz Büyük Kayseri Şeker ailesinin emanetçileri olarak yüksek bir sorumluluk duygusu ile büyük bir gayret içerisinde, ciddiyetle, disiplinle, cesaretle, çiftçinin emaneti olan her bir kuruşu dikkatlice harcayarak işlerimizi başarıyoruz. En büyük hedefimiz Türk çiftçisinin gelirini artırmak, işini kolaylaştırmak ve geliştirmek, ileri tarım uygulamalarını yapma ve başarma konusunda dünya ile yarışır hale getirmektir. Bu güne kadar yaptığımız pek çok uygulama ve başardıklarımızla Kayseri Şeker, şeker sektöründe ve kooperatifçilikte Türkiye'de örnek noktaya gelmiştir. Başarılarımız dostlarımız tarafından gıpta ile takip edilmektedir."

Tören esnasında Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin ve Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya tarafından Sivas Valisi Salih Ayhan ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a bölge tarım ve hayvancılığına katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Yapılan konuşmalar sonrasında Müftü Harun Kılıç'ın yaptığı dualar eşliğinde kurban kesildi ve tesis hizmete açıldı.