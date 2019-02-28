Kayseri Şeker'de 'Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi' veriliyor

Kayseri Şeker, Kalite Yönetimi Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası Toplantı Salonunda verilen eğitim seminerlerine Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar katıldı. Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına yönelik Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Farkındalık eğitim seminerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; bilgi güvenliği, kurumun en değerli varlığı olan bilginin kaybolmasını, zarara uğramasını, yok olmasını, yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek olduğuna dikkat çekti. Başkan Akay; "Kurumlar için çok değerli ve korunması gereken bir varlık olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve erişilebilir olması kurumların hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bilgi kadar bilginin kaynakları da önemlidir. İnsanlığın yaratılışından beri toplanan bilgiler, icat ve keşifler yaparak artmaktadır. Bu artan bilgi, berberinde bilgi güvenliğini de getirmektedir. Elde edilen bilgilerin gelecek kuşaklara doğru ve güvenilir olarak aktarılabilmesi için bilgi güvenliği çok önemlidir."