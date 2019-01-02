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Kayseri Şeker'de çiftçi eğitimleri devam ediyor

Kayseri Şeker’in Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Pınarbaşı İlçesi Pazarören bölgesine kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde çiftçi eğitimleri devam ediyor.

Kayseri Şeker'in Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Pınarbaşı İlçesi Pazarören bölgesine kurduğu Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde çiftçi eğitimleri devam ediyor.


Pınarbaşı İlçe gıda tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamalı çiftçi eğitimlerine Pınarbaşı İlçesi besicileri katıldı. 2 bin 500 büyükbaş hayvanı bünyesinde bulunduran Pazarören Çifçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliğinde bölge çiftçilerine Pınarbaşı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Ülker tarafından eğitim verilerek besicilikte üretime katkı sağlamaya çalışılıyor.

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