Kayseri Şeker'de teknik eğitime önem arttı

Sürdürülebilir tarım, Çiftçi eğitimleri yanısıra çalışanların performansları ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda Kayseri Şekerde; Bilgi ve yazılım teknolojileri, İnsan Kaynakları, Muhasebe ve pazarlama teknikleri, Ar-Ge, Otomasyon, elektrik, elektronik, mekatronik, elektrik motorları, Redüktör, Santifrüj Pompa ve Türbin Jeneratör Bakımı, İş makinası- vinç- forklift operatörlüğü eğitimleri yanısıra periyodik olarak verilen iş güvenliği, ilkyardım, mesleki ve teknik eğitimler, hijyen eğitimi, iş güvenliği ve oryantasyon eğitimleri kapsamında yıl içerisinde 3000 personele yaklaşık toplamda 30 bin saat eğitim verildiği, eğitimlerden 52 sinin kurum dışında 36 sının ise kurum içerisinde yapıldığı belirtildi.

Kayseri Şeker'e ait Şeker Fabrikalarında kampanya döneminde aralıksız olarak hizmet veren redüktörler, santrifüj pompaları ve türbün jeneratörleri ile ilgili olarak da teknik personele uzmanlar tarafından eğitimler verilmeye devam ediyor.

Son olarak Nisan ayı içerisinde Elektrik motorlarının tork ve hızını dönüştürmede kullanılan Redüktörlerin ve akışkan transferinde kullanılan pompaların daha rantabl çalışmasını sağlamak ayrıca kampanya döneminde elektrik enerjisinde kesinti yaşanmaması adına türbin bakımları eğitimleri Sew Eurodrive, Standart Pompa ve ARS firmaları tarafından verildi.

Boğazlıyan şeker fabrikasında verilen teknik eğitimlere Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker Fabrikası ve Turhal Şeker Fabrikasından 45 teknik personelin katıldığı belirtildi.