Kayseri Şeker'den 60 Milyon TL Söküm Avansı

Başkan Akay, “Kayseri Şeker olarak, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize; Gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında, çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde faizden kurtarma avansı da vermekteyiz" diye konuştu.