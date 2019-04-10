Kayseri Şeker'den Boğazlıyan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Kayseri Şeker yöneticileri; 31 Mart Mahalli seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük’ü makamlarında Ziyaret ederek görevlerinde başarı dileklerini ilettiler.
Kayseri Şeker yöneticileri; 31 Mart Mahalli seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük'ü makamlarında Ziyaret ederek görevlerinde başarı dileklerini ilettiler.
Belediye Başkanlarının Ziyaretlerine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Bölge Müdürleri katıldılar.