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Kayseri Şeker'den Boğazlıyan Şeker Fabrikasına 17 milyonluk yatırım

Kayseri Şeker 2018 yılı yatırımları kapsamında, Boğazlıyan Şeker Fabrikasına yaklaşık 10 Milyon TL’ye mal olan ve 7 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan 37 bin tonluk big-bag şeker deposu yapıldı.

Kayseri Şeker 2018 yılı yatırımları kapsamında, Boğazlıyan Şeker Fabrikasına yaklaşık 10 Milyon TL'ye mal olan ve 7 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan 37 bin tonluk big-bag şeker deposu yapıldı.


Boğazlıyan Şeker Fabrikasına ayrıca; 12'nci kampanya dönemi içerisinde 7 Milyon TL liraya mal olan arıtma tesisi anaerobik tank kapasite artırımı inşaatı yapıldı. Boğazlıyan Şeker Fabrikası Arıtma Tesisinde bulunan 2 bin 500 metreküp kapasiteli Kimyasal Oksijen İhtiyacı parametresi de 3000 mg/lt KOİ olan Anaerobik tank kapasitesi 10 bin 500 metreküpe ve 7000 mg/lt KOİ'ye çıkartıldı.


Bu sayede arıtma işinin kampanya döneminde tamamlanması ve sistemin gerekli enerji tüketimini fabrika sıcak suyundan karşılayarak enerji tasarrufu sağlaması mümkün olacak.

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