Kayseri Şeker'den, Boğazlıyan'a Çifte Müjde

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay,Yozgat Boğazlıyan'a çifte müjde verdi. Boğazlıyan çok yatırım isteyen, yatırımı hak eden bir bölgemiz diyen Başkan Akay; ‘Biz bunu biliyoruz ve planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte 40 bin ton kapasiteli Lisanslı Depomuzun kapasitesini artırmanın yanında, AR-GE Merkezimiz tarafından yeni geliştirilen Pektin ve Diyetlif'in üretim tesislerini de Boğazlıyan da hayata geçireceğiz' dedi.

Kayseri Şeker, geleneksel iftar sofrasını önceki akşam Boğazlıyan Şeker'de kurdu.Boğazlıyan Şeker'de gerçekleştirilen iftar programına, Boğazlıyan'lı çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

İftar programına Boğazlıyan'lı olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'da katılarak orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Başkan Vekili Feramuz Bozoğlu, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Belde Belediye Başkanları, Oda ve Siyasi Parti Yöneticileri de, Kayseri Şeker'in iftar coşkusuna ortak oldu.

İftar programında 2 bin kişinin üzerinde bir çiftçi topluluğuna konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan'a çifte müjde verdi. Kayseri Şeker'in, İç Anadolu gibi büyük bir coğrafyada faaliyetini ve yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Akay, şu müjdeleri verdi:

‘Boğazlıyan çok yatırım isteyen, yatırımı çok hak eden bir bölgemiz. Boğazlıyan'ın daha fazla yatırıma ihtiyacı var. Biz bunu biliyoruz görüyoruz ve planlamaya çalışıyoruz. Boğazlıyan Şeker Fabrikamıza ilave olarak 40 bin tonluk bir şeker deposu kazandırdık. Ayrıca arıtma tesisi ihtiyacını karşıladık. Bu yatırımlarımız 20 milyon liraya mal oldu. Bundan sonraki süreçte de Boğazlıyan'da faaliyet gösteren 40 bin tonluk lisanslı depomuzun kapasitesini artırmayı planlıyoruz.Bunun dışında AR-GE merkezimiz eliyle geliştirmiş bir takım ürünler var. Diyetlif ve Pektim denilen gıda maddesi olarak kullanılan ürünler. Bunları artık sanayileştirme noktasına geldik. İnşallah Allah kısmet ederse bu konuda ki yatırımı da yine Boğazlıyan'da planlamak mümkün olabilir diye düşünüyorum'

İftar programında hemşehrilerine seslenen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'da; ‘Sizlerle birlikte iftar açmaktan ve Kayseri Şeker'in Başkan Akay'ın Boğazlıyanımıza verdiği müjdelerden son derece mutlu oldum. Türkiye büyümesine devam edecek, ilerlemesine devam edecek, biz hangi siyasi görüşten olursa olsun, omuz omuza birlik beraberlik içerisinde üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin istikrarını hep beraber devam edeceğiz ve inşallah bunu beraber gerçekleştirmiş olacağız' şeklinde konuştu.