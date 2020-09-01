Kayseri Şeker'den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında çalışanlar ile Kayseri Şeker'e bağlı iştiraklerde görev yapan toplam 2 bin 782 çalışana, 2 bin 300 Lira ile 4 bin Lira arasında değişen promosyon ödenecek. Toplamda 3 yılı kapsayacak banka anlaşması neticesinde çalışanlara ödenecek promosyonun, önemli bir destek olacağı düşünülüyor.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Başkan Akay'ın yanı sıra Pandemi nedeniyle sadece Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri ve Şefleri ile Ustabaşları katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, promosyon ödemesinin bir müjde değil hak olduğunu belirterek, 10 yıl boyunca ilke edindikleri felsefenin, “Hak edenlere, hakkaniyet ölçüsünde, hak ölçüsünde ve hakça paylaştırmak” olduğunu söyledi.

Akay, Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başarı ile gerçekleştirdiği genel kurullara da vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Hem Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin hem de Kayseri Şeker Fabrikası'nın Genel Kurullarını, bize yakışan bir şekilde icra ettik. Bildiğim kadarıyla sektörde bu genel kurulları, bu şekilde yapan başka bir kuruluş yok. İşte bu, Kayseri Şeker'in, operasyon ve organizasyon gücünün bir başarısıdır. Pandemi dönemindeki tüm tedbirleri alarak, Türkiye'ye yakışan toplantıları icra etiiğimiz için emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız promosyon konusunu müjde olarak addediyorlar, ama ben bunu bir hak olarak görüyorum. Bizim 10 yıldır temel felsefemiz; Kayseri Şeker'e hep birlikte, büyük bir gayretle, büyük bir azimle ve büyük bir fedakârlıkla oluşturduğumuz artı değeri hak edenlere, hakkaniyet ölçüsünde, hak ölçüsünde ve hakça paylaştırmak. İşte bizim temel felsefemiz bu. İlk geldiğim yıllarda arkadaşlarıma; ‘Burada ciddi bir potansiyel olduğu inancındayım, hep beraber biz bunu başarırsak, artı değer ortaya koyarsak, hem çiftçilerimiz hem de çalışanlarımız hakkını hak ettiği ölçüde alacaklar' demiştik ve bu anlayış çerçevesinde elimizden geldiği kadar, hakkaniyet ve adalet ölçüsünde, önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz”

Bankaların yüksek maaş alanlara yüksek, düşük maaş alanlara düşük promosyon ödediğini de söyleyen Başkan Akay, bu dengesizliği ortadan kaldırmak ve düşük maaş alan çalışanları koruyup kollamak adına, adaletli bir promosyon hesabı yaptıklarını da belirterek, “Ben arkadaşlarımızın bu konuda gerçekten iyi bir pazarlık yaptıklarını düşünüyorum. Ciddi bir şekilde bankalarla görüşüp, alabileceklerinin azamisini almaya çalıştılar ve biz üç kuruş daha fazla ödeyebilir miyiz? Anlayışıyla, çalışmamızı tamamladık. Toplamda bu promosyon ödemesi 2 bin 782 kişiyi kapsıyor, bu sayının 441'i bizim iştiraklerimizdeki çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Kayseri Şeker'in maaş durumlarına göre en düşük promosyonu 2 bin 300 Lira olarak belirledik. Bu rakam geçen sene Bin 375 Lira idi. Yani 925 Lira artı olarak ilavesi var. Biliyorsunuz promosyon uygulamasını bankalar, kişilerin maaşlarına göre yapıyorlar, düşük maaş alanlara düşük promosyon, yüksek maaş alanlara yüksek promosyon veriyorlar, dolayısıyla maaşı göre bir promosyon söz konusudur. Bizde dedik ki; ‘Dengesizlik olmasın, yüksek maaş alanlar olabilir ama promosyonda yüksek maaşlılar biraz fedakarlık yapmış olsunlar ve öncelikle düşük maaşlıları koruyup kollamamız gerek' olduğunu düşündük. Kayseri Şeker'in bünyesinde promosyon 2 bin 300 Lira ile 4 bin Lira arasında değişirken, iştiraklerde ise bu rakam 2 bin 300 Lira ile 3 bin 500 Lira arasında değişiyor. Allah bereketli eylesin, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının hemen sonrasında Kayseri Şeker ailesi, Pandemi nedeniyle katılamadıkları toplantıda Başkan Akay ve Yönetimine olan teşekkürlerini, videoya çektikleri alkışlar ile sundular.