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Kayseri Şeker'den çiftçisine bayram avansı

Ramazan Bayramı öncesinde Kayseri Şeker, yarın çiftçilerine Bayram Avansı ödeyecek.


Kayseri, Yozgat, Tokat ve Sivas Bölgesi'nden 15 bin çiftçiye yaklaşık 9 milyon lira Bayram Avansı ödenecek. 3 TL/ton şeklinde yapılacak ödemeler, İş Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Deniz Bank ve Şeker Bank üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm çiftçilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Çiftçilerimizin Bayram'da sıkıntı yaşamamaları için yarın itibariyle Bayram Avanslarını ödeyeceğiz. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını güle güle harcasınlar" dedi.

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