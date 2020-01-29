Kayseri Şeker'den Elazığ'a yardım eli

Kayseri Şeker, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Depremzedelere ulaştırılmak üzere Kayseri'den Elazığ'a bir tır dolusu toz şeker gönderildi.

Kayseri İl Müftülüğü ile birlikte yürütülen yardım kampanyasında 1 tır dolusu toz şeker, Kayseri halkı ve hayırsever firmalarca tedarik edilen 2 tır dolusu çeşitli malzeme ile birlikte, dualar eşliğinde Elazığ'a uğurlandı. Kayseri Müftülüğü önünde düzenlenen törende konuşan Kayseri İl Müftüsü Dr. Şahin Güven, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay başta olmak üzere tüm Kayseri Şeker ailesine ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Sayın Başkanımız ile yaptığımız görüşmede ‘Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız' diyerek ihtiyaç sahipleri için sağ olsunlar hemen, 3'er kiloluk paketler halindeki 1 tır dolusu şekeri göndermişlerdir. Kendilerine ve Kayseri Şeker ailesine sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Akay ise yaptığı yazılı açıklamada Türk Milleti'nin, depremde zarar gören vatandaşların yaralarını hızla saracağını belirterek, “Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı depremi hisseden ve etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah metanet ve sabır lütfetsin. İnanıyorum ki Devletimiz ve bütün Türk Milleti depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacak, yaraları hızla saracak, zararları bertaraf edecektir. Yaralılara şifa ölenlere rahmet diliyorum. Allah daha büyük acılar ve sıkıntılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.