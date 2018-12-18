Kayseri Şeker'den sözleşmeli silajlık mısır'a 4 Milyon TL

Kayseri Şeker´in tarım ve hayvancılık çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü İncesu Pandoğa Gebe Düve Üretim Çiftliği, Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği ve Gemerek Etçi -Damızlık üretim çiftliklerinde bulunan 4 bin 50 büyükbaş hayvanın yıllık ihtiyacı olan Silajlık Mısır'ınGemerek, Yeşilhisar, Develi, Sarıoğlan ve Bünyan bölgelerinde sözleşmeli olarak üretiminin yapıldığı belirtildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker pancarı dışındaki diğer ürünlerle ilgili olarak başlatılan sözleşmeli tarımın bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Başkan Akay; Kayseri Şeker'e ait çiftliklerde tüketilen, 25 bin ton silajlık mısır bedellerinin ilk taksitinin 10 eylülde çiftçilere peşin olarak ödemesinin yapıldığını kalan bedellerinin ise 18 Aralık 2018 tarihinde ödendiğini, toplamda Dört Milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemiz hayvancılığının gelişmesine en büyük katkının yeterli miktarda ve düşük maliyetle kaliteli kaba yem üretimi olduğu bilinen bir gerçektir. Şeker Pancarı tarımında sektöründe güçlü kuruluş olan Kayseri Şekerin de bu kapsamda kaba yem üretiminde öncelikle silajlık mısır üretimi konusunda sözleşmeli tarım uygulamaları başlatması, çiftçiler tarafından büyük takdir topluyor. Kayseri Şeker´in uygun tohumu tedariği, silaj yapımı, paketleme ve taşıma işlerinin de tamamen Kayseri Şeker tarafından üstlenilmesi ve dekar başına verimliliğin de 6 ton civarında olması bölgede ürün çeşitliliğine katkı yanında kaba yem sektöründe yeni bir çığır açtı.”