Kayseri Şeker'den Tokat Valisi Ozan Balcı'ya Ziyaret

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek Kayseri Şeker'in çalışmaları ve Turhal Şeker Fabrikası kampanya hazırlıkları hakkında bilgilendirdi.

Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede , Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de hazır bulundu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Akay, “Tokat Valimizin çok pozitif enerjisi olan gerçekten çalışma enerjisi arzusu olan millet için devlet için fedakarca büyük gayret gösteren bir valimiz. Biz de ziyaretimiz esnasında sayın valimizin enerjisinden istifade ediyoruz” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz de Kayseri Şeker ve Turhal Şeker Fabrikası olarak Tokat bölgesi çiftçilerine, çalışanlarına elimizden geldiği kadar en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Turhal Şeker Fabrikamızın 85nci kampanya dönemindeki başarılı faaliyetlerimizden dolayı gerek çiftçimiz gerek çalışanlarımız gerekse bölge insanın oldukça mutlu olduğunu biliyoruz. Ama biz tabi ki bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak ve bölgeye daha fazla neler yapabiliriz daha başarılı nasıl olabiliriz çiftçimize daha fazla nasıl kazandırabiliriz in gayreti içinde olacağız.”

Kayseri Şeker heyeti daha sonra Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'i de ziyaret ederek yeni Belediye Başkanı seçilmelerinden dolayı tebrik ederek görevlerinde başarı dilek ve temennilerini iletti.