İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Şeker'den Turhal'da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında çalışan personellerden 250 kişiye, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi.


Kayseri şeker, sadece çalışanları ile değil çiftçileri, müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin güven ortamının oluşturulması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve devam ettirilmesi çalışmalarına hız veriyor.


Bu kapsamda Turhal Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisinde 250 personele TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.


Kalite Yönetim ve Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde; Temiz masa temiz ekran politikası, Şifre Politikası, Bilgilerin korunması ve paylaşımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Zararlı ve lisanssız uygulamaların kullanılmaması, Yetkisiz erişimler, Bilgi güvenliği ihlali durumunda yapılması gerekenler, çalışanlarımızdan beklentiler gibi konular anlatılarak farkındalığın oluşması sağlanmıştır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.