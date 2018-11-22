Kayseri Şeker'den Vali Günaydın'a Ziyaret

Kayseri Şeker heyeti, görevine başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Vali Günaydın'a, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker'e bağlı diğer şeker fabrikalarının kampanya çalışmaları hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Ziyarete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden

Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez katıldı.