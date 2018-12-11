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Kayseri Şeker'den yeni küspe yükleme ünitesi yatırımı

Kayseri Şeker Fabrikasında yaş küspe taşıyan nakliyecilerin karşılaştıkları sorunların giderilmesi çalışmaları kapsamında 2018 yılı yatırımları kapsamında yeni küspe yükleme ünitesi yapıldı.


İki adet otomatik kantar ve iki adet gezici yükleme bandı sistemi ile hizmet vermekte olan yaş küspe yükleme ünitesinin yaklaşık 700 bin TL ye mal olduğu belirtildi.


Küspe nakliyecileri, Yeni yatırım sayesinde dolum esnasındaki karşılaştıkları zaman kaybı ve ekonomik kayıplarının ortadan kalktığı için yöneticilere teşekkür ettiler.

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