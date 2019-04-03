İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri Şeker'e Borsa'dan İstihdama Katkı Nedeniyle Plaket Verildi

Kayseri Şeker’in 2018 yılında Kayseri İl istihdamına katkısından dolayı Kayseri Ticaret Borsa Başkanı Recep Bağlamış tarafından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a Borsa adına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kayseri Şeker'in 2018 yılında Kayseri İl istihdamına katkısından dolayı Kayseri Ticaret Borsa Başkanı Recep Bağlamış tarafından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a Borsa adına teşekkür plaketi takdim edildi.


Kayseri Ticaret Borsasının plaket takdimi esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Borazan ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.