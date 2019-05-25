Kayseri Şeker'e İstihdam Ödülü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ‘2019 yılı İstihdam Seferberliği' projesine desteklerinden dolayı Boğazlıyan Ticaret Borsası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası,Kayseri Şeker'e istihdama katkı ödülü verdi.

Orta Anadolu'daki tarıma dayalı sanayi yatırımlarıyla rol model olan, Türkiye'de pancar çiftçisine en çok kazandıran, sürekli ve en fazla istihdamı sağlayan Kayseri Şeker'e bir ödül de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Boğazlıyan Ticaret Borsası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi.

Kayseri Şeker'in, Boğazlıyan'da çiftçileriyle gerçekleştirdiği iftar programı sonrası düzenlenen törenle; Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'a istihdam ödülünü verdi.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan; ‘Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ‘2019 yılı İstihdam Seferberliği' projesine desteklerinden dolayı Kayseri Şeker'e istihdam ödülü verdik. Sayın Başkanımız Hüseyin Akay'a, Boğazlıyanımıza katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, tarıma ve istihdama büyük katkılarından ve başarılarından dolayı Başkan Hüseyin Akay'ı tebrik etti.

Ödül töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; ‘Mutluyuz, gururluyuz' dedi. Kayseri Şeker'in gerek üretim de ve gerekse istihdam da son derece başarılı ve örnek uygulamalara imza atarak, lokomotif bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Akay, Boğazlıyan Ticaret Borsası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.