Kayseri Şeker'in Çiftçi Eğitim Seminerleriturhal'da Yoğun İlgi Görüyor

Turhal ve Pazar Bölgeleri çiftçi eğitim seminerlerine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel, STK temsilcileri ve pancar çiftçileri katıldı.

Pazar İlçesindeki Seminere ise Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Ak Parti ve MHP İlçe Başkanları, Ziraat Odası ve diğer STK temsilcileri ile bölgede pancar tarımı yapılan 19 köyden 400 çiftçi katıldı

Turhal'da;Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Amasya'ya bağlı 9 köy ve Turhal Merkez'e bağlı 16 köyden 400 çiftçinin katıldığı çiftçi eğitim seminer sonrası Turhal Belediyesi halk oyunları ekibi halk oyunu gösterileri ile seminere ayrı bir renk kattı.

Turhal çiftçi eğitim Seminerinde Turhal Merkez Bölge Müdürü Ziraat Mühendisi Burhanettin Türkaslanve Pazar Bölgesinde Bölge Şefi Ziraat Mühendisi Özkan Harmanlıoğlu tarafından Pancar tarımında dekardaki bitki sayısını artırma yanı sıra Toprakların korunmasında münavebenin önemi, Rakımın polara etkisi, Toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları, sulama teknikleri konularında çiftçiler bilgilendirildiler.

Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim seminerlerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Bilindiği üzere Turhal'da Fabrikayı teslim almadan önce Turhal Bölgesi pancar ekicileri buluşup toplantılar yaparak Kayseri Şeker'in çalışmaları ve Kayseri Şeker'in felsefesini anlatma fırsatını bulmuştuk. O zaman da anlattık şimdi de söylüyoruz Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşudur. Bu nedenle bizim temel felsefemiz, çiftçimize daha fazla gelir sağlamak, işini kolaylaştırmak, gelirine ve geçimine katkı sağlamaktır. Bu anlayış İçerisinde Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarında faaliyetlerimizi sürdürürken Bu sene de Turhal Şeker Fabrikası bünyemize katıldı. Biz Kayseri ve Boğazlıyan da uyguladığımız sistemlerin aynısını imkânlar ölçüsünde Turhal bölgemizde de uygulamaya çalışıyoruz. Ancak bu çalışmaların aynı seviyelere gelmesi biraz zaman alacağa benziyor. Eksikliklerin el birliği ile giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Biz Yöneticiler olarak bütün iyi niyetimizi, gayret ve samimiyetimizi ortaya koyuyoruz. Buiş tek başımıza bizimle olacak iş değil. Siz çiftçilerimizin de bu işe sahip çıkmanız, hep beraber bu sorunları çözmemiz gerekiyor. İşi kendi haline bıraktığımız zaman başarı sağlamak mümkün değil geçmişten gelen usullerle pancar tarımını yapmaya devam ettiğimiz takdirde rekabet etme şansımız bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Pancar ürünü, 160-180 günlük yetişme sürecinde çok özen gösterilmesi gereken bir üründür. Çiftçinin gelirini artırmak sadece fiyat ve ücret artışı ile olmaz. Çiftçinin gelirini artırmak için Hem verimliliği artırmak ve giderleri düşürmek lazım. Bu nedenle verimlilik ve şeker oranının artışı konularında başlatmış olduğumuz eğitim seferberliğimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.