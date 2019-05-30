Kayseri Şeker'in Hedefi Büyük

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker'in daha fazla büyümesi, büyüme performansını geliştirmesi lazım. Sektörün lideri Kayseri Şeker'in, sektörü de peşi sıra sürükleyebilmesi, yönetebilmesi lazım. Biz bu anlayış içerisinde yatırımlarımızı başarılı şekilde gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Kayseri Şeker, geleneksel hale getirdiği iftar programlarının finalini Çiftçi Meclisi ve Kayseri Şeker'e bağlı İştirak Şirketleri'nin çalışanlarıyla yaptı. İftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; “Bu Ramazan ayında Büyük Kayseri Şeker Ailesi'nin 12. İftarını yapmış bulunuyoruz. Bu aile artık Kayseri'den ibaret değil. Sivas, Yozgat ve Tokat'ı da içine alan, gerçekten her geçen gün, sınırları büyüyen büyük bir aile. Bu ailenin birlik bütünlük içerisinde bu güzellikleri yaşıyor olması, bizim için gurur vesilesi. Biz hep birlikte ortaya koymuş olduğumuz sinerji ile çiftçilerimizin çalışanlarımızın ortaya koymuş olduğu enerji ile, motivasyon ile Turhal Şeker Fabrikasını da başarılı bir şekilde çalıştırma başarısını ortaya koyduk. Bu aslında belki o fabrikanın alınmasından daha önemli bir başarıydı. Turhal Şeker Fabrikası bizim ifademizle yüz akı oldu geçtiğimiz kampanya döneminde” dedi.

Kayseri Şeker'in yatırımlarını da aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Turhal Şeker'i almakla, biz ağır bir yatırımın altına girmiştik. Ama bu hiçbir şekilde bizi diğer yatırımlarımızda geriye bırakmadı. Bölgelerimizde özellikle ilçelerimizde planladığımız yatırımları peş peşe gerçekleştirme gücünü de ortaya koyduk. Nisan ayında biliyorsunuz Gemerek'te 20 milyon liraya malolan Damızlık Besi Çiftliği'nin açılışını gerçekleştirdik. Daha sonra Çandır ilçemizde 3 milyon lira gibi bir bedele mal olan; Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Depo ve Tarım Market açılışını gerçekleştirdik. Şimdi Yeşilhisar da son sistem iklimlendirmeli depo inşaatımız yine devam ediyor. Bu arada Boğazlıyan Şeker Fabrikası'na sadece bu sene yaptığımız yatırımın bedeli 20 milyon lira. Kayseri Şeker Fabrikası'nın bu seneki tamir bakım giderleri aşağı yukarı 14-15 milyon gibi bir rakama denk geliyor. Yani biz Turhal'ı aldık, başka bir şey yapmayalım, başka bir şeye karışmayalım gibi bir derdimiz yok. Kayseri Şeker'in büyümesi lazım. Büyüme performansını geliştirmesi lazım. Sektörün lideri olan bu kuruluş, bu sektörü de peşi sıra sürükleyebilmesi yönetebilmesi lazım. Biz bu anlayış içerisinde bu yatırımlarımızı en başarılı şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Biz ne genel ekonomideki sıkıntıları ne de bizim sektörümüzdeki sıkıntıları çiftçilerimize, çalışanlarımıza hissettirmemeye çalışıyoruz. Şirketimiz bu sene satışta önemli sıkıntılar yaşamasına rağmen yine bu seneki bilançosun da karlı olarak çalışma başarısını gösterdi. Bu gerçekten bu sene oldukça zor bir başarıydı. Biz bu başarıyı da elde ettik. Bu çerçevede 4 iştirak şirketimizin çalışanlarına da bayramdan önce Teşvik ikramiyesi ödenecek.”