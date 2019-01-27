Kayseri Şeker'in Uygulamaları Zile'de Pancar Tarımına İlgiyi Artırıyor

Zile çiftçi eğitim seminerine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, Tokat ve Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanları, Köy Muhtarları ve Pancar ekicileri katıldı.

2018-2019 Kampanya döneminde Zile Bölgesine bağlı 39 Köyde 1347 çiftçi pancar ekimi yapmış olup Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikasındaki 85 nci kampanya süresi içerisinde yapmış olduğu başarılı uygulamalar sayesinde 2019-2020 kampanya dönemi için Zile Bölgesinde 54 Köyde yaklaşık 2 bin çiftçi ile pancar ekim sözleşmesi yapılarak yüzde 35'lik bir artış hedeflendiği belirtildi.

Bölge Müdürü Ali Görkem Kolat'ın Pancar tarımını geliştirme konusunda sunum yaptıktan sonra Çiftçilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'da yapmış olduğu konuşmasında, Zile bölgesi çiftçileri olarak çiftçi eğitim seminerine göstermiş olduğunuz katılımdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu toplantıların amacı çiftçileri bilgilendirmektir. Bu eğitim çalışmalarını bahar aylarına girmeden, ekim faaliyeti başlamadan önce bütün bölgelerimizde 8 yıldan beri yapmaktayız. Bu eğitimlerden çiftçimizin faydalandığını gördüğümüz gibi bizler de faydasını görmekteyiz. Bu sayede çiftçilerimiz üretim, başarı ve verimlilik konusunda önemli gelişmeler kaydettiler. Sizlerin de yakın ilginiz ve meseleye sahiplenmeniz sonucunda kısa bir süre içerisinde Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin yakalamış olduğu gelişmeleri burada elde etmeyi ümit ediyoruz.”

Başkan Akay, Kayseri Şeker'in eğitim seminerleri ve tarla günleri gibi çeşitli vesilelerle çiftçi ile bir araya gelerek bilgilenme ve bilgilendirme yapması, sorunların görüşülerek çözüm üretilmesinin üretimdeki başarıya katkısının önemine dikkat çekti ve “Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşudur. Bizim önceliğimiz Çiftçi ve çiftçinin işidir. Bizim için çiftçi de değerli işi de değerlidir. O nedene bu sürecin iyi yönetilmesi ve iyi yönlendirilmesi gerekmektedir. İşte bu nedenle Çiftçi bilgilendirme toplantılarını icra ediyoruz” ifadelerini kullandı.