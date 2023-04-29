Kayseri Şekerspor: 2 - Kayseri Atletikspor: 3

Zorlu 90 dakikada gülen 3-2'lık sonuçla Kayseri Atletikspor oldu ve Kayseri şampiyonu oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam, Kadir Çelikbaş, Mustafa Bulduk

Kayseri Şekerspor U18: Çağatay Çakmak, Emre Mezgitli, Yaşar Yorgancı, Mert Arısoy, Melih Akça, Ömer Eren Akkoyun, Eren Yiğit (Cihan Özşahin dk.83), Umutcan Papan, Fatih Ümit Sarıca, Rahmancan Güneri, İlkay Karakoç

Kayseri Atletikspor U18: Muhammed Yasin Atıcı, Samet Yüksel, Abdullah Arpaç, Adem Yerli, Anıl Çalış, Emircan Irmak (Çağan Zeki Doğan dk.55), Atakan Demirezen (Dk.65 Burak), Abdulsamet Şimşek, Yusuf Tolu, Salih Önder, Yusuf Aydoslu (Yakup Nazik dk.83)

Goller: İlkay Karakoç (dk.45+1 ve 65) (Kayseri Şekerspor), Salih Önder (dk.42 ve 80, Abdulsamet Şimşek (dk.90+5) (Kayseri Atletikspor)