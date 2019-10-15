İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, genç futbolcular ile başarıya gideceklerini söyledi.


Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Geçen hafta da söylemiştim. Genç takımız. Tecrübesiz olabiliriz ama gençlerin dev yürekleri var. Özümsediğim, benimsediğim, güvendiğim gençlerle yola devam ediyorum. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazandık. Haftaya Hacılar maçından da puan çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.


Halil İbrahim Öztürk, "Sahada gençler oynarsa, bu gençlere fırsat verilirse daha iyi yerlere geleceklerdir" yorumu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.