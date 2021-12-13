Kayseri Şekerspor deplasmanda kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Şekerspor, Başakpınar deplasmanında 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Selahattin Ak, Muhammed Emin Çolak
Başakpınar Belediyespor: İsmail Timurcuoğlu, Abdullah Büyükelbaşı, Engincan Özcan, Kadir Uluçay (Dk.55 Bünyamin Coşkun), Umut Akyol, Muhammed Özçiftçi (Dk.60 Kadir Yılmaz), Durdu Mehmet Orçan (Dk.55 Mesut Dalkıran), Tugay Taşoluk (Dk.75 Harun Aslan), İsmail Erdi Halis, Adem Şener, Resul Yıldırım
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göltaş (Dk.50 Çayan Yeşilkaya), Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, Safa Şahin (Dk.67 Muzaffer Sekmen), Ziyahan Erbaşı (Dk.80 Tunahan Harmancı), Muhammed Akçiçek, Batuhan Kaya (Dk.67 Kenan Kurt), Barış Temizyürek (Dk.80 Barış Mert Düğenci)
Goller: Bünyamin Coşkun Dk.61 (Başakpınar Belediyespor), Barış Temizyürek Dk.8, Ziyahan Erbaşı Dk.37 (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Akçiçek Dk.53 (Kayseri Şekerspor)