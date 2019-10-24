Kayseri Şekerspor gençlerle coşuyor

Kayseri Süper Amatör Küme'nin en genç takımı olan Kayseri Şekerspor oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile dikkat çekiyor.

Ligin 5.haftasında karşılaştığı lider Hacılar Erciyesspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek zirveyi değiştiren takım unvanını alan Kayseri Sekerspor 'da yüzler gülüyor. Ligin genç ve dinamik bir kadrosuna sahip olan Yeşil-Beyazlılar ligin 6. haftasında Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Sağlıkspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Şekerspor'da hedef 3 puan. Genç bir kadroyla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten antrenör Halil İbrahim Öztürk, "İyi başlayamadığımız ligde son 4 haftada topladığımız 10 puan ile iyi bir çıkış yaptık. Ligin 5.haftasında karşılaştığımız lider Hacılar Erciyespor karşısında her iki yarıda oynadığımız etkili futbol ile sonuca ulaşmakta zorluk çekmedik. Amacımız genç bir kadro ile güçlü rakiplerimizin arasında en iyisini yapmak. Oyuncularımız saha içerisinde ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Cumartesi günü yine zor bir maça çakacağız ama rakibimizden çekinmiyoruz. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz” dedi.