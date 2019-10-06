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Kayseri Şekerspor, ilk galibiyetini aldı

Kayseri Şekerspor, ligin 3.

haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-3 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden haftasında dün Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 5-3 yenerek ilk 3 puanı almanın sevincini yaşıyor.


Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı Ramazan Aksoy (2), Ziya Han Erbaşı ve Barış Mert'in golleri ile 4-1 önde kapatan Kayseri Şekerspor ikinci yarıda Hasan Emre ile bulduğu gol sonrası sahadan 3 puanı 5 golle aldı. Özvatan Gençlikspor karşısında Kayseri Şekerspor'da kaptan Batuhan Kaya kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yeşil-Beyazlılar aldığı 3 puanla 3.hafta sonunda 4 puana ulaştı.

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