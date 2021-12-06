Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini aldı

Kayseri Şekerspor bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini Kocasinan Ülküspor'dan aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor ligin 6.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Ülküspor'a 3-1 mağlup oldu. A Grubunda ilk 5.haftada 5 galibiyet alarak yoluna emin adımlarla ilerleyen Yeşil-Beyazlılar 6.hafta karşılaşmasında dün Erkilet Stadı'nda Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya geldi. Rakibine doksan dakika sonunda 3-1 mağlup olan Kayseri Şekerspor altıncı hafta sonunda mağlubiyetle tanıştı.

Şekerspor aldığı mağlubiyetle 15 puanda kalırken, Kocasinan Ülküspor ise üst üste ikinci galibiyetini aldı.