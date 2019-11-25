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Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk;

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, “Hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur verici” dedi.


Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Şekerspor hafta sonu oynadığı maçta rakibi Kayseri Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.


Kayseri Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, “Keyifli bir doksan dakika oynadık. Berabere kalmamıza rağmen sporcularımın kendilerinden büyük hedef ve amaç uğruna gelişim gösterdiğini görmek onur ve gurur duyucu. Aidiyet duygusuyla, formasının, takımının, hakkını veren takımız. Bugün potansiyellerinizi yansıtmak adına güzel, istekli bir oyun sergiledik ama gol bulamadık. Oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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