Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede

Kademe grubunda Aksaray Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Aksaray'da oynanan U16 Türkiye Şampiyonası ilk maçında Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar ikinci maçında ise dün Ankara Ostimspor'u 3-1 mağlup etti. Kayseri Şekerspor U16 takımı bugün maç yapmadan geçecek ve Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ankara Ostimspor maçının sonucu bekleyecek.

Ankara Ostimspor, Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'u yenmesi halinde 3 takımda 3 puana ulaşacak ve penaltı atışları finalisti belirleyecek. Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'un kazanması veya beraberlik alması sonucu finale yükselecek