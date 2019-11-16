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Kayseri Şekerspor'da liderlik sevinci

U16 Ligi A Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor, bugün oynadığı maçta rakibi Kocasinan Şimşekspor’u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

U16 Ligi A Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor, bugün oynadığı maçta rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


Erkilet Stadında oynadığı maçta haftaya lider giren rakibi Kocasinan Şimşekspor'u İlkay Karakoç ve Arda Özdemir'in golleri ile 2-0 mağlup eden Kayseri Şekerspor puanını 13 yaparak liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.


Geride kalan 5 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar namağlup yoluna devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar ligin 6.haftasında 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada Argıncık Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.


Kayseri Şekerspor U16 takımı Argıncık Esnafspor, maçını kazanması halinde A Grubunu lider olarak tamamlayacak.

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