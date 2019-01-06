Kayseri Şekersporlu güreşçiler, Milli Takım için ter döküyor

Bursa'da düzenlenen ve 2019 yılının ilk şampiyonası olan Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 63 kiloda Kayseri Şekersporlu Milli Güreşçi Abdullah Toprak Türkiye şampiyonu oldu.

300 güreşçinin katıldığı turnuvada derece alan sporcuların Avrupa ve dünyada şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrakla Türkiye'yi temsil edecekleri bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Hedefimiz 2019 yılında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasında olimpiyat vizelerini alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarı ile temsil etmektir" dedi.

Sekiz sıklette şampiyonaya katılan Kayseri Şekerspor Güreş takımından; 63 kiloda Abdullah Toprak Türkiye şampiyonu, 96 kiloda Abdulkadir Çebi Türkiye İkincisi, 82 kiloda Mehmet Ali Küçükoman Türkiye Üçüncüsü olurken

87 kiloda güreşen Kansu İldem, 60 Kiloda Mustafa Sağlam, 85 Kiloda Emincan Enes'in de final müsabakalarına çıkacakları açıklandı.