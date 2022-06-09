Kayseri Sera OSB'de sevindirici gelişme

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üye olduğu Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru projesinin onaylandığını belirtti.

Başkan Bağlamış konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarımsal potansiyel olarak Kayseri, Türkiye'nin en önde gelen İl'lerinden birisidir. Bundan önce seracılık alanında çok büyük bir girişimimiz olmamıştı. Uygulanacak olan proje Kayseri tarımına büyük değer katacaktır, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri'nin ülkenin en temel ihtiyaçlarını karşılayan bir il konumunda olduğunu ifade eden Başkan Bağlamış, Bunlardan biri olan seracılığın jeotermal ile birleşmesi çok kıymetli olacaktır. Yerel Yönetimlerimizle Oda-Borsa'lar olarak Kayseri'nin bir eksiğini daha tamamlayalım diye yola çıkmıştık. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Bağlamış, projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kocasinan Belediyesi'nin kurucu üye olarak yer aldığı Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinde İlimiz açısında sevindirici gelişme yaşandı. Özverili çalışmalarla ilimizde yapılan bu yatırımın ülkemizin geleceği için büyük bir değere sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde kuruluş aşamasında olan 50 adet tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri var. Farklı alanlarda ülkemizin geleceğine yön veren Organize Sanayi Bölgeleri var. Kayseri Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgemiz, tam otomasyonlu, ısıtma ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan modern sera ile en iyi tarımı hedeflemektedir. Organize sanayi bölgelerimizde bir takım avantajlar olacaktır. Birçok konuda muafiyetler söz konusudur. OSB içinde yer alacak işletmelerimiz de bu muafiyetlerden yararlanacaklardır.”