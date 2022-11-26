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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Danışma meclisi toplantısı, yapıldı.


Kayseri SMMMO Konferans Salonundaki Danışma Meclisi Toplantısı'na tüm oda kurulların ve komisyonlarından üyeler katıldı. Toplantı, Oda Sekreteri Baki Gümüşoluk'un açılış konuşmasıyla başladı. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya oda faaliyetleri, mesleki faaliyetleri ve yeni yıldaki ücret tarifeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yedikaya; artan bilişim masrafları ve kırtasiye masraflarına dikkat çekerek, “Kırtasiye ürünlerinin fiyatının bir önceki yıla göre, 3 kat arttığı bu süreçte asgari ücret tarifesinin de bu durumlar göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir” dedi.


Danışma Meclisi toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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