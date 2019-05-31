Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetimi Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti

Mustafa Palancıoğlu, makamında ziyarette bulunarak ticaret, ihracat, esnaf ve bölge şehri Kayseri'de mali müşavirlere büyük görev düştüğünü söyledi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Ali Yedikaya, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu yeni oluşan yönetim kurulu üyeleriyle tanıştırarak şehrin gelişimine, üretimin ve istihdamın artmasına yönelik her türlü çalışmaya hazır olduklarını ve bu yönde her türlü yatırım ve hizmete destek olacaklarını söyledi.

Yeni yönetim kuruluna çalışmaları ile Kayseri'ye güzel hizmetlere vesile olmasını temenni eden Başkan Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak mesleki eğitim kurslarında dış ticaret, bilgisayarlı muhasebe, muhasebecilik gibi eğitim veriyoruz. Belediyemiz kurulduğundan beri başlatılan bilgisayarlı muhasebe destek çalışmaları sonucunda şu anda belediyemiz e-devlet sistemine dönüşmüştür. Ziyaretiniz için teşekkür eder, sizlerinde yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.