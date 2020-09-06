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Kayseri SGK ilanla icralıklarını arıyor

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü prim ve cezai işlemden alacağı bulunan toplam 415 şirket yetkilisini icraya vermek için ilana çıktı.


Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda SGK'ya 3.300 TL ile 330.000 TL arasında borcu bulunan toplam 415 şirketin yetkililerine icra gönderebilmek için harekete geçti. Bugüne kadar bahse konu şirketlere tahakkuk edilen SGK primi, işsizlik sigortası primi, Damga Vergisi, eğitime katkı payı, Özel İşlem Vergisi gibi alacaklar sebebiyle alacağının tebliğine gitti. Verilen adreslerde bulunamayan borçlulardan alacaklarını tahsile gitmek için ilana çıkan SGK Kayseri il müdürlüğü borçlulara ilanla tebliğ yolunu seçti.


Aralarında çelik kapı fabrikasından yatırım şirketine, araç kiralamadan mobilyacıya ve kuruyemişçiye kadar sektörler bulunan borçluların SGK Kayseri İl Müdürlüğüne genel olarak ortalama borcu 13 milyon TL civarında.

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