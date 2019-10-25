Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ‘Bağımsız denetim eğitimi' seminerinde konuşan Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, ”Eğitim ve seminerlerle üyelerimizi daha faydalı hale getireceğiz” dedi.

Düzenlenen seminere Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Derviş Altınok, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve üyeler katıldı.

Eğitimlerin kredi olarak üyelere yansıtılacağını ve zorunlu olan krediyi oda olarak tamamlamaya çalışacaklarını söyleyen Ali Yedikaya, “Bugüne kadar bu konularda dönem dönem seminerler verildi ama bugün ki seminerimizi örnekleriyle bir bağımsız denetim nasıl yapılır bizler için çok faydalı seminer olacağına canı gönülden inanıyorum inşallah başarılıda olur. Bildiğiniz üzere bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tekniği 2017'nin 11. Ayın 4'ünde ki 30230 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Odamızda bağımsız denetimle ilgili zorunlu eğitimler kapsamında yetkilendirilmiş bir odadır bizlerde üzerimize düşen sorumluluk gereği kredi doldurmak olsun, almamız gereken konularla ilgili olsun eğitimlerimizi odamızda veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Bugün ki eğitimimizde 2 kredi olarak sizlere yansıtılacak inşallah diğer yapacağımız seminer ve eğitimlere de 21 kredilik zorunluluğu doldurmaya çalışacağız” dedi.

Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Derviş Altınok, 8 yıllık süre içerisinde hem teşkilatlanmayı gerçekleştirip hem standartları yerine getirip hem de denetim mekanizmasıyla aslında bu işi terbiye eden bir kurum haline geldiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kamu gözetim kurumu kurulalı neredeyse 8 yıl oldu. Biz bu 8 yıllık süre içerisinde aslında belki de hiçbir kamu kurumunun bugüne kadar başaramadığı bir başarıyı gerçekleştirip hem teşkilatlanmamızı gerçekleştirip hem standartlarımızı yerine getirip hem de denetim mekanizmasıyla aslında bu işi terbiye eden bir kurum olarak belki de Türk idare teşkilatın da bizi altın harflerle kazınmış diyebilirim. Malumunuz kamu gözetim kurumunun 3 temel kuralı var bunlardan 1 tanesi standartları yayımlama, bir tanesi denetçileri yetkilendirmek diğeri de bu denetim faaliyetleri üzerin de kamu gözetimini gerçekleştirmek ancak biz bu 3 temel faaliyetin bileşeni olarak aslında bir başlık olarak da eğitimi görüyoruz. Eğitim bizim çok önem verdiğimiz bir alan neredeyse personelimizin tamamına, uzmanlara çok ciddi eğitimler veriyoruz 3 yıla yakın eğitimler ama sadece kendimizi eğitmek bağlamında da bakmıyoruz buna. Kamu hizmet veren meslektaşlarımızı da bu eğitimi vermeyi çok önemsiyoruz bu bağlam da herhalde bizim gibi il il gezip eğitim veren çok az kamu kurumu vardır. 2017 yılın da yaklaşık 20 ya da 21 ilde sürekli standartları anlatarak geçen yıl sürekli eğitim anlatarak bu yılda yaklaşık 16 ilde örnekleriyle bağımsız denetimi anlatacağız biz bugüne kadar standartları anlattık biz bugüne kadar eğitim seminerini anlattık. Biz bugün aslında benim 1 yıldır projelendirdiğim bir çalışma bütün kuruma yaptığım bir çalışma aşağı yukarı çatısını tamamladığımız bir yapı size arkadaşlarımız bir sunum yapacaklar bu konuda.”