Kayseri. snowboard'da madalyaları topladı

Erzurum'da yapılan Snowboard 1. Etap müsabakalarında Kayserili sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Snowboard 1. Etap müsabakaları 9-10 Ocak tarihlerinde Erzurum'da organize edildi.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.