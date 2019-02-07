Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'ten noter uyarısı

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıfır ve ikinci el araçta, satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık sadece noterler tarafından yapılmaya başlandı. Yeni uygulamaya göre, araç ruhsatlarında muayene belgesi yer almayacak. Sürücülerin TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporunu yanında taşıması zorunlu oldu. Düzenleme ile vatandaş, 117 lira ruhsat ve 14.5 lira posta masrafı da ödemeyecek.Tüm trafik tescil işlemleri için artık vatandaşlar önce notere gidecek. Plaka basım işlemleri de noterdeki evrakların tamamlanmasının ardından Şoförler ve Otomobilciler Odasına müracaat edilerek plaka alma işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Ali Ateş, yeni uygulama ile ilgili vatandaşları uyararak, işlemlerin noter aracılığı ile yapıldığını söyledi. Ateş, "Plaka basım işi yine odamız tarafından yapılıyor ancak evrak teslimi ve ödeme işlemleri noterde yapılıyor. Vatandaşlar öncelikle noterde işlemlerini yaptırdıktan sonra odamıza başvuruda bulunacak. Bir çok vatandaş bu durumdan habersiz kaldığı için önce odamıza geliyor. Artık önce notere sonra odamıza gelmeliler"dedi.