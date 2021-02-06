İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

Kayseri’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Cuhmhuriyet Meydanı’nı boş kaldı.

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Cuhmhuriyet Meydanı'nı boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri sessiz kaldı. Normal günlerde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu Cumhuriyet meydanı, vatandaşlar evlerinde kalınca boş kaldı. Meydan da yaşanan sakinlik ise havadan görüntülendi.


Öte yandan, polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalar ile denetimlerini sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.