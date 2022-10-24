Kayseri Süper Amatör: Kocasinan Ülksüpor: 1- Gültepespor:0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 7.
haftasında Kocasinan Ülküspor ile Gültepespor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan ekip Kocasinan Ülküspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, Bekir Kahraman, Mustafa Bulduk
Kocasinan Ülküspor: Hasan Anıl Tekin, Muhammed Gazi Hançer, (Cengizhan Bakar dk.62), Abdulbaki Öztoprak, Hüseyin Yalçın, Mehmet Kurtuluş, Mikail Akdaş, Zeki Can Sarı, Can Varol, (Doğan Bayhan dk.86), Emrah Seringen, (Serhat Uğur dk.86), Mücahit Baykaldı, (Fatih Emre Taş dk.86), Alperen Çeliker, (Yaşar Alak dk.65)
Gültepespor: Alpaslan Ötügen, Ünal Narinç, A. Batuhan Kurşun, (Aslan Tokat dk.53), Yusuf Kaya, Yılmaz Yılmaz, Furkan Aydın, Okan Yıkılmaz, Furkan Koçak, Aydın Çiçek, (Emir Duman dk.86), Atakan Umar, Muhammed Arslan
Gol: Zeki Can Sarı dk.35 (Kocasinan Ülküspor)
Kırmızı Kartlar: Alpaslan Ötügen dk.90+5 (Gültepespor), Mikail Akdaş dk.90+5 (Kocasinan Ülküspor)