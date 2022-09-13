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Kayseri Süper Amatör Küme 1. hafta: Argıncıkspor: 4- Esentepespor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Argıncıkspor, ligin 1.

haftasında Esentepespor'u ilk yarıda attığı goller ile 4-2 mağlup etmeyi başardı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, İbrahim Çolak, Tolga Selvi


Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Turgut Yetük, İlker Angıt, Karahan Hamurcu, Mustafa Şafak, Berat Aydemir


Esentepespor: Numan Öztürk, Bayram Kılıç, Yusuf Öztürk, M. Gazi Öztürk, Mustafa Yıldırım, M.Enes Öztürk, Musa Güzel, Ömer Öztürk, Erdem Demir, M. Vefa Asfiya, Yusuf Yalçın


Goller: Karahan Hamurcu Dk.7, Turgut Yetük Dk.22 ve 32 (pen), Mustafa Şafak Dk.45 (Argıncıkspor), Erdem Demir Dk.36 (pen) ve Ömer Öztürk Dk.54 (Esentepespor)


Kırmızı Kart: Dk.56 Yavuz Selim Kılıçaslan (Argıncıkspor)

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