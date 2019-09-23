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Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin ilk haftasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor ile Buğdaylıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştıStat: Argıncık Stadı 1 No.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor ile Buğdaylıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı


Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha


Hakemler: Ahmet Ulu ** Kemal Hattatioğlu **Serkan Yıldırım


Buğdaylıspor : İsmail Atalay *** Mahmut Alan ** Hamdican Yıldırım ** Ubeydullah Gün *** Furkan Doğan *** Osman Karapınar *** Zekeriya Aydın ** Mehmet Pamuklu ** Ali Rıza Sancak ***Kubilay Çeçen ***Muhammet Ali Uzunoğlu **


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş** Tugay Oflazoğlu *** Atakan Kökkaya*** Erdi Kaynar ** A.Kadir Baykaldı ** Ümit Ergüner ** Furkan Aslan ** Emircan Yıldırım **Kürşat Cengiz ** Kadir E. Üçal ** Halil Aladağ **


Goller: Dk. 88 Ali Rıza Sancak ( Buğdaylıspor), Dk. 52 Emircan Yıldırım (Kocasinan Şimşekspor)


Kırmızı Kart : Dk. 89 Ubeydullah Gün ( Buğdaylıspor)


Kaçan Penaltı : Dk. 20 Ümit Ergüner (Kocasinan Şimşekspor)

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