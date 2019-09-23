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Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 1.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 1. Haftasında deplasmanda Talas Anayurtspor'a konuk olan Özvatan Gençlikspor, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık Stadı 1No.lu Saha


Hakemler :H.Mehmet Ekmekyermez **Kemal Hattatioğlu ** Serkan Yıldırım**


Talas Anayurtspor : Hacı Mehmet Özkan * Doğan Bilgin * Kayhan Yılmaz * Ahmet Sürmeli ** Önal Baykal ** Erhan Vurdem ** Ayhan Aslan ** (Dk. 50 Fırat Aktaş *) Cengiz Eşme ** Emrecan Tepetaş ** Batuhan Taştan *** (Dk. 77 Yaşar Alak *) Süleyman Koç **


Özvatan Gençlik : Ömür Tuzcu ** Mustafa Alval ** Samet Daş ***İlker Karakaya *** Yasin Zan*** Ali Yakışıklı *** Kerem Yıldırım **** Seyfi Karamahmut ** Emre Özcan ** Ömer Ağırbaş*** Eray Kilaborucu * (Dk.46 Muhammet Turp**)


Güller : Dk. 2 penaltıdan Emrecan Tepetaş, Dk. 21 Batuhan Taştan (Talas Anayurtspor), Dk. 5 ve 80 Kerem Yıldırım, Dk. 63 Yasin Zan (Gençlik)

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