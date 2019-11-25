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Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu 10.

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.


İşte 10.haftanın sonuçları;


Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor


Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği


Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor


Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor


Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor

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