Kayseri Süper Amatör Küme 10.hafta geride kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de hafta sonu 10.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Develispor evinde oynadığı maçta Kayseri Sağlıkspor2u hükmen 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, zirve takibi veren Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makine Belsinspor ve Kayseri Yolspor haftayı puan kaybı ile tamamladılar.

İşte 10.haftanın sonuçları;

Develispor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Trend Gayrimenkulspor 5-1 Kayseri Demirspor

Kocasinan Ülküspor 6-1 Buğdaylıspor

Kayseri Şekerspor 0-0 Kayseri Gençlerbirliği

Hacılar Erciyesspor 3-2 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Yolspor 2-2 Talas Anayurtspor

Özvatan Gençlikspor 1-2 Kocasinan Şimşekspor